Covid Piemonte, il bollettino: 170 contagi su 24.967 tamponi

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 170 nuovi casi di Covid-19 a fronte di 24.967 tamponi processati con un rapporto tra test eseguiti e positivi dello 0,7%. In regione non si rilevano nuovi decessi, mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5, quelle negli altri reparti 85. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) I nuovi guariti sono 82, e le persone in isolamento domiciliare sono 2.964. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, dunque, il Piemonte ha registrato 371.255 positivi, 11.701 decessi e 356.500 guariti.