Un alpinista è stato travolto da una scarica di pietre lungo la via normale del Monviso, poco sopra il bivacco Andretti. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino, che lo ha recuperato con l'eliambulanza dell'Emergenza Sanitaria Piemontese. L'uomo è stato trasportato in ospedale con un codice rosso in gravi condizioni.