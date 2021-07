L'impatto è avvenuto in via Cave. La vittima è una 25enne che, stando alle prime informazioni, stava raggiungendo alcuni parenti per trascorrere insieme la domenica. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118

È morto uno dei due feriti in seguito allo scontro frontale tra due auto avvenuto questa mattina in via Cave a Bagnolo Piemonte, nel Cuneese. Si tratta di una 25enne di Torino che, stando alle prime informazioni, stava raggiungendo alcuni parenti per trascorrere insieme la domenica.

L'incidente

La ragazza era alla guida di un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura il cui conducente, ferito in modo grave, è stato trasportato in ospedale. Sul posto, con i vigili del fuoco, stanno operando i sanitari del 118.