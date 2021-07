Le cause sono ancora in corso di accertamento. Lo rendono noto i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con i sanitari del 118

Tragedia in provincia di Cuneo. Un anziano è morto ieri sera nei campi di Serravalle Langhe, poco più di 300 abitanti in provincia di Cuneo, schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Lo rendono noto i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con i sanitari del 118.