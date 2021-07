Covid Piemonte, il bollettino: 84 positivi su 15.157 tamponi

I ricoverati in terapia intensiva sono 4, quelli negli altri reparti 50 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 747 e i guariti 59

In Piemonte il numero dei nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime ore sono 84 a fronte di 15.157 tamponi processati, con un tasso dello 0,6%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) La quota di asintomatici è del 41,7% e si registra un decesso di una persona positiva, ma relativo ai giorni precedenti. I ricoverati in terapia intensiva sono 4, quelli negli altri reparti 50 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 747 e i guariti 59.