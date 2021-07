Incidente nel Cuneese, morta 20enne dopo una settimana di coma

Sono 23 le vittime in incidenti stradali in provincia di Cuneo da gennaio, di cui sei nell'ultima settimana

E' morta dopo una settimana di coma Erica Renaudo, la studentessa di 20 anni rimasta gravemente ferita lo scorso 4 luglio in un incidente stradale a Montanera, in provincia di Cuneo. Nello scontro era deceduta l'amica con cui viaggiava, Nicole Allasia. Le due ragazze erano a bordo di una Peugeot finita contro un'Audi. La conducente dell'altro veicolo aveva riportato solo lievi ferite. I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi. Sono 23 le vittime in incidenti stradali in provincia di Cuneo da gennaio, di cui sei nell'ultima settimana.