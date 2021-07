Cuneo, auto contro scooter durante festeggiamenti: ferita ragazza

Incidente a Cuneo durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia contro la Spagna nella semifinale degli Europei di calcio. Si è trattato di uno scontro frontale tra un'auto e uno scooter, sul sagrato di piazza Galimberti, dove il transito era vietato alle auto.

La ricostruzione dei fatti

Una Fiat Punto blu e alcune moto stavano girando tra curve, impennate e colpi di clacson, quando l'utilitaria si è scontrata frontalmente con un motorino con a bordo un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 14. La scena è stata ripresa da alcuni cellulari. La 14enne, con un violento trauma facciale, è stata portata dall'ambulanza in ospedale a Cuneo: le sue condizioni non sono preoccupanti. Il 20enne, anche lui con un trauma facciale, è andato in ospedale da solo. Il guidatore della Fiat, 25 anni, è stato fermato dalla polizia stradale e sottoposto all'alcol test, risultato positivo. Dopo l'intervento di polizia, vigili del fuoco e ambulanza del 118 la festa è continuata per ancora un paio di ore.