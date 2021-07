Vaccino Covid, in Piemonte sarà possibile modificare la data

La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo

Da oggi sul sito www.ilpiemontetivaccina.it potrà modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

La modifica

La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo. Sarà possibile anticipare o posticipare in base ai posti disponibili.