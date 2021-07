E' successo in via Marconi. In via di accertamento le cause: non risultano coinvolti altri mezzi

Un 36enne ha perso la vita in un incidente avvenuto a Verzuolo, nel Cuneese. L'uomo era alla guida della propria auto quando, per cause in corso di accertamento, è finito contro un muro in via Marconi. Non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. I soccorritori hanno trasportato il 36nne all'ospedale di Savigliano, ma all'arrivo era già morto.