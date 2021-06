Cossato, con la moto contro un muro: morto ragazzo di 20 anni

Secondo una prima ricostruzione nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica

Un ragazzo di 20 anni è morto schiantandosi con la moto contro un muro. L'incidente è accaduto ieri sera a Cossato, dopo il ponte sullo Strona. Sul posto è intervenuto il 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica.