Covid, in Piemonte 137 nuovi casi su 15.959 tamponi

Nessun morto e un ulteriore calo dei ricoverati: in terapia intensiva meno 4, in totale 49, negli altri reparti meno 19, in totale 367

Sono 137 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - I DATI SUI VACCINI) in Piemonte su 15.959 tamponi diagnostici processati, con un tasso dello 0,9%. Nessun morto e un ulteriore calo dei ricoverati: in terapia intensiva meno 4, in totale 49, negli altri reparti meno 19, in totale 367. La quota degli asintomatici è 37,2%. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.604, i guariti 308.