È avvenuto in corso Francia dove è intervenuta la polizia. A dare l'allarme è stato il coinquilino del giovane

Nella notte un 25enne originario del Bangladesh è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Torino. A dare l'allarme è stato il coinquilino. Sul posto, in corso Francia, è intervenuta la Polizia. Le indagini per ricostruire l'accaduto, informa la Questura del capoluogo piemontese, sono in corso.