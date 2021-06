Torino: 25 chili di hashish sequestrati in un condominio, 4 arresti

Venticinque chili di hashish sono stati rinvenuti in un condominio a Torino e sequestrati dalla polizia, che ha arrestato quattro persone.

L'operazione degli agenti del Commissariato Barriera di Milano è scattata in corso Giulio Cesare, dove due ragazzi e una ragazza sono stati trovati in possesso di un chilo di hashish, suddiviso in dieci panetti, e 4.300 euro in contanti. Uno dei due ragazzi, un marocchino, aveva con sé le chiavi per accedere a uno stabile del quartiere Aurora. I controlli sono proseguiti e, nel cortile dell'edificio, è stato rinvenuto uno scooter con nel vano sottosella altri 11 chili di hashish. Altri dodici chili erano nascosti nell'alloggio di una donna fermata nel cortile del condominio perché ritratta in una foto insieme al marocchino.