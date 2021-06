Incidente nel Torinese, scontro fra tre auto a Chieri: un morto

Un uomo di 60 anni, residente a Villafranca d’Asti, ha perso la vita ieri in un incidente stradale avvenuto a Chieri, nel Torinese. Per cause ancora da accertare, la vittima si è scontrata con un’altra auto, alla cui guida c’era un 36enne, rimasto illeso. Per via dell'urto, il veicolo del 60enne ha invaso la corsia opposta colpendo violentemente una terza vettura, guidata da una donna di 49 anni, rimasta ferita leggermente. Accanto alla vittima c'era la moglie, 43 anni, gravemente ferita e ora ricoverata in prognosi riservata.