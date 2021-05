Covid, in Piemonte 233 nuovi casi su 10.457 tamponi

Sono 233 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI), di cui 7 dopo test antigenico. Il dato corrisponde al 2,2% dei 10.457 tamponi eseguiti. Il totale dall'inizio dell'epidemia è 364.176. L'Unità di crisi della Regione ha segnalato un decesso (non avvenuto nella giornata di oggi) per un totale di 11.624. I ricoverati in terapia intensiva sono 80 (meno 4 rispetto a ieri), quelli negli altri reparti 625 (meno 3).