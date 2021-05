Covid in Piemonte, il bollettino: 298 positivi su oltre 16mila tamponi

In calo di 7 rispetto a ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva, ora 90; negli altri reparti -6, i pazienti sono 765

In Piemonte si registrano 298 nuovi casi di positività al Covid, su un totale di 16.269 tamponi diagnostici processati (9.719 antigenici), con un tasso di positività del 1,8%. In calo di 7 il numero dei ricoverati in terapia intensiva, ora 90; negli altri reparti -6, i pazienti sono 765. Il bollettino dell'Unità di crisi regionale riporta anche 8 decessi; da inizio pandemia il totale è 11.613. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.478, i guariti +669. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)