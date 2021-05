Savigliano, frontale tra auto e mezzo pesante: due morti

Tragedia in provincia di Cuneo. Due morti in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Savigliano. Una ragazza è, invece, rimasta ferita. Le vittime viaggiavano su un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un camion lungo la Sp 115, in direzione Vottignasco. Illeso l'autista del mezzo pesante, sotto choc.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari. Ieri sera la provinciale è rimasta chiusa per consentire ai tecnici della viabilità di rimuovere i detriti e mettere in sicurezza la strada.