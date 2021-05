Mondovì, costretta a vivere come schiava: arrestato marito violento

A Mondovì, in provincia di Cuneo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 77 anni con l'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie, di 14 anni più giovane.

La vicenda

Da un controllo effettuato con gli assistenti sociali, è emerso che la donna, una 63enne, viveva in grave degrado, abbandono e incuria, vittima di violenze fisiche e psicologiche, costretta a servire il marito come una schiava, privata della possibilità di ricevere assistenza sanitaria per curare alcuni evidenti problemi fisici. Trasferita all'ospedale di Mondovì, una volta dimessa sarà presa in carico da una associazione della Croce Rossa di Mondovì, 'L'Orecchio di Venere', che sostiene donne vittime di violenza.