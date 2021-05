Torino, pugni e calci ai carabinieri: arrestati sei giovani

I ragazzi, tra i 19 e i 25 anni, sono stati ammanettati dopo la segnalazione di un assembramento rumoroso nel parco Cavalieri di Vittorio Veneto e si trovano in carcere in attesa di essere processati per direttissima

Sei giovani peruviani tra i 19 e i 25 anni, di cui due donne, sono stati arrestati a Torino per l'aggressione a una pattuglia di carabinieri intervenuta dopo la segnalazione di un assembramento rumoroso, nel parco Cavalieri di Vittorio Veneto. Si trovano in carcere in attesa di essere processati per direttissima.

L’aggressione

I ragazzi, in evidente stato di ebrezza da alcool e senza mascherine, prima si sono dimostrati collaborativi con i militari dell'Arma, poi li hanno aggrediti con calci e pugni, tentando di sfilare la pistola dalla fondina di un carabiniere. Quando hanno visto arrivare i rinforzi hanno tentato la fuga a bordo di un'auto ma sono stati bloccati. Portati in caserma è stato disposto il trasferimento in carcere.