Calcio, il figlio di Pirlo: “Ogni giorno ricevo auguri di morte”

"Ogni giorno mi arrivano auguri di morte e insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi nei miei panni per un solo secondo e chiedervi come vi sentireste", è questo lo sfogo, su Instagram, di Niccolò Pirlo, 17enne figlio del tecnico della Juventus Andrea Pirlo. "Devi morire insieme a tuo padre", è uno dei messaggi ricevuti dal ragazzo. "Credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato", ha scritto Niccolò, che ha subito ricevuto centinaia di messaggi di solidarietà.

Niccolò Pirlo: “A tutto c'è un limite”

"Io non sono - scrive Niccolò - una persona che giudica, non mi piace farlo. Ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ascoltare quelle degli altri. Ma credo che a tutto ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato".