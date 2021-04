Pitbull azzanna i padroni: gravi marito e moglie nel Torinese

Una coppia di pensionati è stata aggredita questa mattina all'alba dal proprio pitbull nel giardino di casa a Front Canavese, nel Torinese. Pare che il cane avesse catturato un riccio quando i due, marito e moglie di 63 e 69 anni, si sono avvicinati e sono stati azzannati. Entrambi hanno riportato gravi ferite agli arti superiori e sono stati ricoverati in prognosi riservata al Cto: non sono in pericolo di vita. L'uomo è stato anche sottoposto ad un intervento chirurgico. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri di Barbania. Il cane è stato temporaneamente affidato alla figlia della coppia aggredita; potrebbe essere soppresso.