Travolto da un albero, 40enne muore in un bosco della Val Varaita

Un uomo di circa quarant'anni è morto oggi pomeriggio in un incidente avvenuto a Venasca, in valle Varaita, nel Cuneese. La vittima stava lavorando al taglio di alcuni alberi in località Bricco, una zona di montagna ricca di boschi, quando è stato travolto da uno dei fusti. Sono in corso di accertamento le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha tentato inutilmente di rianimare l'uomo.