Juventus, Federico Bernardeschi positivo al coronavirus

Il giocatore è asintomatico e si trova in isolamento, come reso noto dal club bianconero. Si allarga il cluster individuato tra i calciatori convocati in nazionale in occasione degli ultimi impegni

Si allarga il focolaio Covid registrato nella Nazionale italiana di calcio a seguito degli ultimi impegni. La Juventus ha comunicato oggi che è risultato positivo anche Federico Bernardeschi. Il calciatore, si legge in una nota, è asintomatico e si trova in isolamento, mentre il club resta "in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. Il calciatore bianconero va così ad aggiungersi alla lista degli Azzurri contagiati insieme a Bonucci, il portiere del Torino Sirigu - anche se il club granata non ha ufficializzato il suo nome -, Florenzi, Verratti, Grifo e Cragno, oltre ad alcuni membri dello staff di Roberto Mancini. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - QUANDO MI VACCINO?)