Un uomo è morto ieri sera a Centallo, in località Boschetti in provincia di Cuneo, in un incidente d'auto. Lo rendo noto i vigili del fuoco. Sul posto anche la croce rossa e il 118. La vittima era alla guida di un'auto. Non sono ancora note le cause e la dinamica dell'incidente.