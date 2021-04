Covid Torino, festa a casa McKennie con Dybala e Arthur: multati

I carabinieri sono intervenuti ieri sera intorno alle 23:30, a Torino, nella casa di Weston McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, dove si stava svolgendo una festa privata con musica ad alto volume. Attorno alla tavola della villa in collina del calciatore texano c’erano anche i compagni di squadra Paulo Dybala e Arthur Melo, con le rispettive fidanzate e altri amici. I militari dell'Arma, probabilmente avvisati da qualche vicino di casa, hanno multato i presenti - in tutto una decina - per avere violato le norme anti Covid. Tutti si sono comunque dimostrati pienamente collaborativi con le forze dell’ordine. Ora, non si escludono delle conseguenze per i giocatori coinvolti, con la società che potrebbe decidere di comminare delle sanzioni nei loro confronti. Il tutto a due giorni dal derby con il Torino.