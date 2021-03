Covid: cortei e manifestazioni, a Torino un venerdì di protesta

Una giostra di cavalli di cartone, palloncini tricolore a formare un tendone e la macchina per lo zucchero filato: è il colorato flash mob organizzato dai giostrai piemontesi che si sono ritrovati in un centinaio in piazza Castello a Torino

Venerdì di proteste a Torino con diverse categorie scese in piazza oggi. In programma una manifestazione di chi chiede di riaprire le scuole in piazza Carignano, mentre di fronte agli uffici della Regione si sono riuniti un centinaio di giostrai, i cui spettacoli sono annullati ormai da mesi. I tassisti hanno organizzato un corteo in piazza Vittorio Veneto per chiedere più aiuti per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia, mentre è prevista una manifestazione anche dei rider, in piazza Statuto, per sottolineare l'importanza del loro lavoro in questi mesi di chiusure. Infine, davanti alla prefettura, è previsto il sit-in dei lavoratori ex Embraco.

La protesta dei giostrai

In piazza Castello i manifestanti hanno portato una giostra di cavalli di cartone, palloncini tricolore a formare un tendone e la macchina per lo zucchero filato. È il colorato flash mob organizzato dai giostrai piemontesi. "Siete cresciuti con le giostre, non fatele morire" si legge sui cartelli. "Il nostro obiettivo è riaprire il prima possibile - spiega Marco Della Ferrera, rappresentante della categoria - bisogna ricreare la ripartenza, dopo oltre un anno di chiusura. Molti nostri giovani si sono dovuti trovate altre occupazioni, anche perché quello che abbiamo ricevuto da governo non è stato sufficiente".

L'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, ha voluto assicurare i manifestanti che si sta operando affinché questo momento duro finisca "dopo Pasqua". "Dobbiamo ripartire con modalità diverse ma riprendere a lavorare. Continuerò a chiedere ai Comuni - aggiunge Poggio - di far lavorare i giostrai e trovare quindi un accordo in sicurezza nella tutela di tutti".