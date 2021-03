Torino, le telecamere di Sky TG24 nel centro vaccinale da campo. VIDEO

La struttura, inaugurata a novembre come hotspot per i tamponi rapidi, è stata convertita in una settimana dalla Brigata alpina “Taurinese”. L’hub è stato progettato da Arpa Piemonte ed è pensato per una capacità di 200 vaccinazioni al giorno

In una settimana la Brigata alpina “Taurinese” ha convertito l’hotspot per tamponi rapidi, inaugurato a novembre nel parcheggio dello stadio della Juventus, a Torino, in un centro vaccinale da campo. I militari continuano a lavorare per preparare l’hub, che entrerà in funzione mercoledì. Cuore del centro è una tenda pneumatica di oltre 90 metri quadrati, all’interno della quale verranno somministrate le dosi in tre piccoli box da parte del personale medico e infermieristico dell’Esercito. L’hub è stato progettato da Arpa Piemonte ed è pensato per una capacità di 200 vaccinazioni al giorno. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)