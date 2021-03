Vaccini, Cavour come lo zio Sam: “Il Piemonte ha bisogno di te”

“Il Piemonte ha bisogno di te”. È questo lo slogan della campagna presentata oggi in conferenza stampa dal presidente della Regione, Alberto Cirio, per reclutare medici, infermieri, privati, volontari e chiunque sia abilitato e disponibile a vaccinare, con l'obiettivo di accorciare i tempi. L’immagine scelta per la campagna ricalca la storica locandina utilizzata dagli Stati Uniti per reclutare soldati durante la prima guerra mondiale. A puntare il dito, però, non è lo “zio Sam”, bensì Camillo Benso Conte di Cavour. Il piano della Regione, inoltre, prevede di realizzare alcuni spot promozionali con diversi volti noti come testimonial, tra cui Alba Parietti, Piero Chiambretti, Ezio Greggio, Evelina Christillin e Cristina Chiabotto. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - I DATI IN PIEMONTE)