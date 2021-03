Vaccino anti-Covid, in Piemonte oltre 23mila adesioni over 70 in 2 ore

Da oggi inoltre i medici di famiglia iniziano a caricare le adesioni alla vaccinazione anche per le 13 tipologie di persone estremamente vulnerabili individuate dal piano nazionale

Sono state più di 23mila le preadesioni per ricevere il vaccino anti-Covid effettuate dai cittadini over70 sul portale ilPiemontetivaccina questa mattina, nel giro di poche ore. Sempre da oggi, in Piemonte, i medici di famiglia iniziano a caricare le adesioni alla vaccinazione anche per le 13 tipologie di persone estremamente vulnerabili individuate dal piano nazionale.