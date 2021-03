Cuneo, acquistata coi soldi della droga: sequestrata villa

La guardia di finanza ha sequestrato una villa a Vezza d'Alba, nel Cuneese. Per i militari delle fiamme gialle sarebbe stata acquistata con denaro legato al traffico di droga. La casa è abitata da un cittadino albanese, indagato dalla Procura di Asti nell'ambito dell'indagine, ma risulta di proprietà della compagna.

La vicenda

La donna, anche lei straniera, aveva ricevuto i soldi per l'acquisto dell'immobile e la sua ristrutturazione "attraverso una donazione simulata realizzata in territorio albanese". Per la guardia di finanza si tratta di auto riciclaggio internazionale; così è scattato il sequestro.