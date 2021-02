Incidente sulla Asti-Chivasso, morto un motociclista

E' successo all'altezza di Sessant, in provincia di Asti, dove un'auto si è scontrata con una moto

Incidente oggi pomeriggio sulla statale Asti-Chivasso. E' successo all'altezza di Sessant, in provincia di Asti, dove un'auto si è scontrata con una moto. Dopo l'impatto, frontale, il motociclista è finito in un rigagnolo ed è stato estratto a fatica dai vigili del fuoco e dai soccorritori. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Asti, è deceduto al pronto soccorso. Sull'incidente indaga la polizia stradale.