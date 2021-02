Covid Piemonte: 639 casi su oltre 11mila tamponi

Anche oggi in Piemonte si registra un aumento nel numero dei ricoverati per Covid: +3 in terapia intensiva (in totale sono 142), +37 negli altri reparti (1.905). Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione riporta inoltre 22 decessi (3 relativi a oggi), 639 nuovi casi di positività, con un tasso del 5,7% rispetto agli 11.194 tamponi diagnostici processati (6.837 antigenici). La quota degli asintomatici è pari al 35.7%. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.861, i guariti +517, gli "attualmente positivi" 12.907 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).