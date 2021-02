Donna dorme in strada per sfuggire al compagno violento: arrestato

Un uomo responsabile di ripetute violenze ai danni della compagna è stato arrestato a Ivrea dagli agenti della polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia. E' successo giovedì 18 febbraio, poco dopo la mezzanotte, quando i poliziotti sono intervenuti nell'appartamento della coppia a seguito di una segnalazione.A dare l'allarme i vicini, che hanno sentito le richieste di aiuto della donna.

La vittima da diverso tempo subiva i comportamenti violenti del compagno, e in altre occasioni era anche stata costretta a dormire in strada, sulle panchine, per sfuggirgli. Gli agenti, già a conoscenza dei precedenti, arrivati sul posto hanno trovato l'uomo completamente ubriaco e la vittima con una ferita al volto. La donna ha chiesto loro di essere portata via ed è stata affidata a una struttura protetta. Dopo la convalida dell'arresto nei confronti dell'uomo è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla compagna.