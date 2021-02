Aggredisce carabiniere e viene ferito: un morto nel Biellese

È morto all'ospedale di Ponderano, dove era ricoverato in gravi condizioni, l'uomo ferito nella notte dal colpo di pistola esploso da un carabiniere, rimasto a sua volta ferito nel tentativo di difendersi. È accaduto a Quaregna, nel Biellese. La vittima, un 50enne di origini straniere, probabilmente ubriaco e armato di coltello si è scagliato contro i militari intervenuti dopo la segnalazione del 118 perché stava dando in escandescenza. Anche il carabiniere è stato ricoverato all'ospedale di Ponderano, le sue condizioni non sarebbero gravi.