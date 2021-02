Inquinamento: indagati vertici del Comune di Torino e Regione Piemonte

Tra gli indagati Appendino, Cirio, Fassino e Chiamparino. L'indagine è nata dopo l'esposto di un esperto di valutazioni in impatto ambientale in cui si sosteneva l'insufficienza dei provvedimenti presi da Regione e Comune per risolvere il problema dell'inquinamento ambientale su Torino

Risultano destinatari di un avviso di garanzia, a quanto si apprende, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Torino sull'inquinamento ambientale. Destinatari di un analogo provvedimento anche i loro predecessori, Piero Fassino e Sergio Chiamparino, oltre agli assessori all'Ambiente che si sono succeduti negli ultimi anni.

L'esposto

L'indagine è nata alcuni anni fa dopo l'esposto di un esperto di valutazioni in impatto ambientale. Nel documento, datato maggio 2017, si sostiene che la Città di Torino versa in una "situazione di illegalità da almeno dieci anni" per il ripetuto sfondamento dei valori Pm10 previsti da una direttiva comunitaria del 2008 ed è per questo che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia. Secondo l'esperto, che aveva corredato la propria relazione con dati, riferimenti giuridici e stralci di rapporti ufficiali, gli atti e le misure adottate da Regione e Comune sono inadeguati. La procura, all'epoca guidata da Armando Spataro, aveva affidato una consulenza ai carabinieri del Noe.

Fassino: "Sempre optato per la tutela dell'ambiente"

"Apprendo di essere destinatario, insieme ad altri amministratori, di un avviso di garanzia relativo a reati ambientali. Ne sono sconcertato e stupito perché la mia amministrazione ha sempre optato per la tutela della qualità ambientale della città", commenta l'ex sindaco di Torino Piero Fassino, attuale parlamentare Pd. "Quando conoscerò su quali addebiti è fondato l'avviso di garanzia - aggiunge -, nel merito risponderò nelle sedi opportune".