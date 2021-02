Torino, sorpreso con marijuana e 52mila euro in contanti: arrestato

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato per spaccio di droga a Torino dopo essere stato sorpreso in possesso di 400 grammi di cannabinoidi e 52 mila euro in contanti, contenuti in due casseforti. Secondo quanto ricostruito, gli agenti di polizia, insospettiti dal forte odore del principio attivo del thc proveniente dall'abitazione, sono intervenuti e hanno trovato nella casa sei barattoli contenenti marijuana, oltre a un panetto di hashish, bilancini di precisione, materiale vario utile al confezionamento delle dosi, quaderni e appunti vari relativi alla contabilità dell'attività di spaccio.