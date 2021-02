Covid, in Piemonte 669 nuovi contagi su 18.882 tamponi

In Piemonte nelle ultime ore si registrano 669 nuovi contagi a fronte di 18.882 tamponi diagnostici processati, 10.505 dei quali antigenici, il rapporto tra test eseguiti e casi positivi è del 3,5%. I decessi sono 18 mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 153, cinque in più del giorno precedente, i pazienti ricoverati negli altri reparti sono 2003 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 9.876. I guariti sono 673 e le persone attualmente positive in tutto sono 12.032. Questi i dati riportati oggi sul bollettino giornaliero dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. (LE PREVISIONI IN ITALIA - PREVISIONI METEO A ROMA - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL METEO)