Sestriere, dispersi due scialpinisti: forse travolti da valanga

Due scialpinisti non hanno fatto rientro da un'escursione sulle montagne di Sestriere (in provincia di Torino): si teme che possano essere stati travolti da una valanga. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono stati allertati dai Carabinieri di Sestriere. L'eliambulanza 118 sta portando le squadre per una ricognizione.

Soccorso Alpino: “Distacco valanghivo tra Cesana e Sauze di Cesana”

"Da una prima ricognizione effettuata da valle con il binocolo - spiega il Soccorso Alpino Piemontese - è stato notato un evidente distacco valanghivo al confine tra i comuni di Cesana e Sauze di Cesana".