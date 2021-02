Torino, falso made in Italy: sequestrati sei milioni di articoli

Due imprenditori sono accusati di contrabbando aggravato, per aver presentato mendaci dichiarazioni doganali, e frode in commercio

Oltre sei milioni di articoli per la casa, tra coltelli, posate, pentole e coperchi, prodotti e importati dall'Asia ma venduti come 'made in Italy, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Torino. Due imprenditori sono accusati di contrabbando aggravato, per aver presentato mendaci dichiarazioni doganali, e frode in commercio.

La vicenda

La merce veniva presentata in dogana come materia prima che avrebbe subito altre fasi di lavorazione diventando così "originale italiano", ma finiva in quattro depositi - nelle province di Brescia, Salerno e Bari - e poi senza ulteriori lavorazioni sugli scaffali dei negozi.