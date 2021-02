Rivoli, sorpreso con marijuana nascosta nelle scarpe: arrestato

Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato tre barattoli in vetro con dentro 260 grammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi

Un giovane di 35 anni è stato arrestato a Rivoli, in provincia di Torino, dopo essere stato sorpreso con alcuni grammi di marijuana nascosti nelle scarpe. Nella successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato tre barattoli in vetro con dentro 260 grammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi.

Arrestato un altro pusher a Torino

L'arresto è avvenuto nell'ambito dei controlli disposti dai carabinieri del comando provinciale di Torino che nel quartiere Cenisia hanno fermato un pusher 23enne di origini senegalesi. Notato in strada mentre parlava con alcuni clienti, al momento del controllo ha deglutito alcune dosi di sostanza stupefacente che nascondeva in bocca. In tasca gli sono stati trovati oltre 400 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell'attività di spaccio.