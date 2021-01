Torino, rifiuta la mascherina e aggredisce i carabinieri: arrestato

L'uomo è entrato ubriaco in un centro commerciale e alla richiesta del personale di indossare la mascherina ha dato in escandescenza. All'arrivo dei militari li ha colpiti con calci e pugni prima di essere bloccato

Non ne voleva sapere di indossare la mascherina e, quando i carabinieri gli hanno intimato di farlo, li ha aggrediti, per questo un uomo, romeno, è stato arrestato a Torino, nel quartiere Falchera, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo è entrato ubriaco in un centro commerciale e alla richiesta del personale di indossare la mascherina ha dato in escandescenza. All'arrivo dei militari, li ha colpiti con calci e pugni prima di essere bloccato.