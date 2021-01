Covid, a Cuneo birreria fa entrare solo vaccinati e immuni

Vuole trasformare la sua birreria in un locale “Covid free”, consentendo l’accesso solo a coloro che hanno fatto il vaccino e sono immuni. È questa l'idea di Michele Trapani, titolare della Birrovia in piazzale Vecchia Stazione, a Cuneo, che lancia la sua iniziativa attraverso il proprio profilo Facebook: “Si potrà entrare solo se vaccinati e configurati tramite un'app con Qr code scansionabile all’ingresso del locale, per poter poi trascorrere una serata in tranquillità, mangiando, bevendo, ascoltando buona musica in totale sicurezza e rispetto altrui”, scrive sul social. Una decisione che non vuole essere in polemica contro No Vax e negazionisti, ma solo una via per poter tornare a lavorare. “Già quest’estate la Birrovia, adottando tutte le misure necessarie, ha dato esempio di professionalità e di doveroso senso civico. Voglio solo che mi mettiate in condizione di poter lavorare”, aggiunge ancora Trapani. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

I commenti

Tanti i commenti al post, alcuni positivi, altri inevitabilmente contrari. Ma Trapani non intende fermarsi: “Alle persone che mi stanno dando segnali di incoraggiamento e di appoggio dico grazie, davvero, con il cuore in mano - riferisce in un secondo messaggio -. A chi invece mi critica senza cercare di capire rispondo con un proverbio indiano, indiscutibilmente adatto alla situazione: 'Prima di giudicare una persona cammina per tre lune nelle sue scarpe'. Io, al contrario vostro, vi auguro tanta salute”.