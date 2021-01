Precipitano durante escursione con le ciaspole, soccorsi nel Torinese

L'uomo ha riportato le conseguenze più gravi ed è rimasto bloccato in fondo al vallone, mentre la donna è riuscita a raggiungere un punto dove ha trovato campo telefonico e, intorno alle 19, ha lanciato l'allarme

Incidente per una coppia di escursionisti ieri pomeriggio a Usseglio, nel Torinese. I due, durante un'uscita con le ciaspole lungo la strada verso il lago di Malciaussia, appena sotto la diga sono precipitati finendo lungo il fiume (nel video le immagini riprese dal Soccorso Alpino). L'uomo ha riportato le conseguenze più gravi ed è rimasto bloccato in fondo al vallone, mentre la donna è riuscita a raggiungere un punto dove ha trovato campo telefonico e, intorno alle 19, ha lanciato l'allarme.

I soccorsi

A quel punto è scattato l'intervento delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese. Con sci e pelli di foca è stata raggiunta prima la donna, poi l'uomo è stato individuato e, dopo averne valutato le condizioni e averlo stabilizzato, le squadre lo hanno trasferito mediante manovre alpinistiche fino alle tracce della strada carrozzabile, a monte del torrente. Dopo aver raggiunto la strada, l'uomo è stato trasportato nel toboga dai soccorritori in sci fino alla frazione di Margone. Qui l'escirsionista è stato caricato sull'autoambulanza e, raggiunta Usseglio, è stato trasferito sull'elicottero e condotto in ospedale in codice giallo.