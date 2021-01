Covid Asti, focolaio in Rsa: 80 positivi su 110 ospiti

È emergenza coronavirus alla casa di riposo Monsignor Marello di Asti (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI). Nella struttura, che aveva superato senza positivi la prima fase della pandemia, ottanta ospiti su 110 sono risultati positivi, la metà dei quali asintomatici.

La situazione nella Rsa

La metà dei dipendenti, tra cui la direttrice sanitaria, Donatella Ciaceri, ha contratto il virus. Sei i decessi, di cui due in struttura. Per far fronte alla situazione, che sta destando preoccupazione tra i parenti degli ospiti, è stato assunto nuovo personale. Sul posto anche i Nas e le Usca che monitorano costantemente la situazione.