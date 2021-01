Covid, in Piemonte 813 nuovi casi su 7.678 tamponi eseguiti

Il rapporto tra test e positivi è al 10,6%. Aumentano i ricoveri: sono 176 quelli in terapia intensiva, quattro in più rispetto a ieri, 2.703 quelli negli altri reparti (+14)

A fronte di 7.678 tamponi eseguiti, sono 813 i nuovi casi di coronavirus rilevati oggi in Piemonte, con una percentuale tra test e positivi al 10,6%. Gli asintomatici sono 287, ovvero il 35,3%. L'Unità di crisi regionale comunica undici decessi, di cui due nella giornata di oggi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 8.176. Aumentano i ricoveri: sono 176 quelli in terapia intensiva, quattro in più rispetto a ieri, 2.703 quelli negli altri reparti (+14). Le persone in isolamento domiciliare sono 14.105 mentre i nuovi guariti sono 1.326. (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)