In auto con un etto di cocaina, arrestati due 27enni nel Biellese

I carabinieri hanno arrestato due cittadini albanesi, entrambi 27enni, dopo averli fermati a bordo di un'auto di grossa cilindrata a Mottalciata, nel Biellese, e sorpresi con un etto di cocaina, avvolto in un involucro di cellophane. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto all’interno del veicolo anche un grammo di hashish. Già noti alle forze dell'ordine, i due sono in attesa nelle rispettive abitazioni del processo per direttissima. L'arresto è stato convalidato.