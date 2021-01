Torino, fugge all’alt della polizia: arrestato dopo inseguimento

In manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale un 22enne, su cui pendeva un ordine di cattura. La sua fuga è terminata quando è andato a schiantarsi con l’auto contro un autocarro

Sulla sua testa pendeva un ordine di cattura ed è per questo motivo che un 22enne ha tentato di fuggire dalla polizia appostata in piazza Derna, a Torino. Il giovane, alla guida di un'autovettura con 5 persone a bordo, non si è fermato all'alt imposto da una pattuglia. Da qui è nato un inseguimento, che si è concluso quando il veicolo del giovane è andato a schiantarsi contro un autocarro. A questo punto il fuggitivo ha tentato inutilmente di scappare a piedi, ma è stato bloccato e arrestato dagli agenti. Ora è accusato di resistenza.