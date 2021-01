Verbania, prende a martellate la telecamera di una casa: arrestato

Capodanno turbolento per un 44enne, che ha poi aggredito i carabinieri intervenuti sul posto. Una volta al comando ha danneggiato con un calcio una parete in cartongesso

Ha festeggiato il Capodanno prendendo a martellate la telecamera esterna dell'impianto di videosorveglianza di una casa ed è stato arrestato. È quanto successo nella notte a Verbania. Protagonista dell’episodio un uomo di 44 anni, B.C., originario di Premosello Chiovenda (VCO), il quale ha anche aggredito i carabinieri intervenuti sul posto per calmarlo. Una volta al comando, ha danneggiato con un calcio una parete in cartongesso. Il Capodanno turbolento del 44enne si è quindi concluso con l’arresto per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e droga. Nella sua abitazione i militari hanno poi trovato 66 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish.