Covid Piemonte: 921 nuovi casi su oltre 16mila tamponi

Il rapporto tra positivi e test è pari al 5,5 per cento. Si registrano 56 decessi. In calo i ricoveri in terapia intensiva e negli altri reparti

Sono 921 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 5,5% dei 16.660 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 462, pari al 50,2%. L'Unità di crisi regionale ha registrato anche 56 decessi, di cui quattro nella giornata di oggi. In calo i ricoverati: i posti occupati in terapia intensiva scendono sotto quota duecento e sono in tutto 196, nove in meno rispetto a ieri. Negli altri reparti i ricoverati sono 3.029, 13 in meno di ieri. Scendono sotto quota 30mila le persone in isolamento domiciliare, che sono 29.021. Dall'inizio della pandemia, in Piemonte sono stati registrati 198.905 positivi, 7.860 morti e 158.799 guariti, di cui 2.331 nelle ultime 24 ore.