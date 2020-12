Torino, in 15 intenti a consumare al bar: locale chiuso per 5 giorni

A fare la scoperta sono stati i carabinieri, impegnati in una serie di controlli finalizzati al contrasto della criminalità predatoria e intensificati in questo periodo per vigilare sul rispetto della normativa anti Covid

I carabinieri di Torino hanno sorpreso 15 persone intente a consumare all'interno di un bar, in violazione della normativa anti-Covid in vigore. Il locale è stato quindi chiuso dai militari per cinque giorni. La scoperta è avvenuta nell'ambito dei controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale, finalizzati al contrasto della criminalità predatoria e intensificati in questo periodo per vigilare sul rispetto della normativa anti Covid.